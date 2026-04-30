Англія

Представник аргентинського півзахисника Челсі прокоментував чутки про можливий переїзд гравця до Мадрида та згадав про нещодавній скандал через висловлювання футболіста.

Півзахисника Челсі Енцо Фернандеса продовжують пов'язувати з переходом у мадридський Реал. Аргентинець давно вважається трансферною ціллю "вершкових", а його власні коментарі про бажання жити в Мадриді лише підігріли чутки. Нагадаємо, за ці слова лондонський клуб навіть відстороняв хавбека на два матчі.

"Інтерес Реала до Енцо? Про це багато говорять, але факт залишається фактом — нічого особливого не відбувається. Він зосереджений на тому, щоб якнайкраще завершити сезон у Челсі", — наводить слова Хав'єра Пасторе, агента футболіста, видання Diario AS.

Представник гравця також додав, що Енцо дозволив собі висловлювання, які були не зовсім доречними, але він не сказав нічого шокуючого, а просто зізнався, що йому подобається Мадрид.

У сезоні-2025/26 25-річний аргентинець залишається одним із ключових активів лондонців, попри розмови про зміну клубної прописки. Чинний контракт півзахисника з Челсі розрахований до 2032 року. Поки що офіційних кроків з боку іспанського гранда не було, проте ситуація навколо майбутнього Енцо залишається однією з головних тем для обговорення в англійській пресі.