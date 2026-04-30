Англія

Команда Унаї Емері вже шукає способи посилення складу на наступний сезон.

Півзахисник Галатасарая Габріел Сара може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлена ​​Астон Вілла, яка вже розпочала переговори з турецьким клубом щодо можливого трансферу футболіста.

Сара виступає за турецький клуб із літа 2024 року. Цього сезону він провів 42 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 34 турів Астон Вілла набрала 58 очок і посідає п'яте місце в АПЛ.

