Головний тренер Комо пригадав спільну роботу з Антоніо Конте в Челсі та відзначив неймовірну інтенсивність тренувань італійського фахівця.

У суботу Комо прийматиме Наполі в межах чемпіонату Італії. Напередодні зустрічі керманич "б'янкоблу" Сеск Фабрегас висловився про наставника неаполітанців Антоніо Конте, під керівництвом якого свого часу захищав кольори Челсі.

"Я багато чого навчився в Антоніо. При ньому доводилося сильно страждати фізично — він вимагав максимальної інтенсивності. Ніхто не змушував мене так страждати, як він.

Зараз я хочу того ж від своєї команди — можливо, у дещо іншому вигляді, але принципи ті самі. Завдяки фізичній підготовці, пройденій при Конте, я чудово почувався ближче до грудня. Знадобився час, щоб звикнути та адаптуватися, але я справді вірив у його ідеї", — заявив іспанець на пресконференції.

Команди зустрінуться 2 травня. Поєдинок Комо — Наполі розпочнеться о 19:00.