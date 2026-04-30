Манкуніанці розраховують на свого вихованця.
Коббі Мейну, Getty Images
30 квітня 2026, 14:26
Центральний півзахисник Коббі Мейну оновив свою угоду з Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.
Новий контракт із 21-річний англійцем ганського походження розраховано до кінця червня 2031 року. Порталом Transfermarkt вихованець манкуніанців оцінюється в 50 млн євро.
Мейну дебютував за Манчестер Юнайтед у січні 2023 року. Зараз на його рахунку вже 98 матчів у футболці клубу, в яких він відзначився сімома голами й п'ятьма асистами. Із МЮ Коббі виграв Кубки Англії і англійської ліги.
