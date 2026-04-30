Англія

Універсальний гравець повісить бутси на цвях у віці 40 років.

Правий захисник Іпсвіч Таун Ешлі Янг прийняв рішення завершити свою ігрову кар'єру наприкінці поточної кампанії, передає офіційний сайт клубу.

Нині 40-річний англієць, якому в червні виповниться 41, свої перші в світі футболу кроки робив у Вотфорді в 2003 році. Пізніше Янг також пограв за Астон Віллу (два періоди), Манчестер Юнайтед, міланський Інтер, Евертон і, відповідно, Іпсвіч Таун.

Із манкуніанцями Ешлі виграв Лігу Європи, чемпіонат Англії і Кубок країни. Гранду з Мілана фланговий оборонець допоміг здобути Скудетто.

На рахунку Янга сім голів і десять асистів у 39-ти матчах за збірну Англії, з якою він посів четверту сходинку чемпіонату світу-2018. В АПЛ гравець провів 485 поєдинків (18-й найкращий показник в історії турніру), відзначившись 50-ма результативними ударами й 74-ма гольовими передачами.

"Я неймовірно щасливий і дуже пишаюся тим, чого досягнув під час своєї кар'єри. Нечасто сідаєш і думаєш про це, поки ще граєш, але я жив своєю мрією протягом останніх 23-х років. Настав час поміркувати над тим, чого я зміг досягнути, а наступні кілька тижнів і місяців будуть визначальними для прийняття рішення стосовно того, що я робитиму далі. Зараз же я зосереджений на суботньому матчі й допомозі клубу в поверненні до АПЛ", — зазначив Ешлі.

From Sefton Road to Vicarage Road to Villa Park to Wembley to Old Trafford to San Siro back to Villa Park to Goodison Park and finally to Portman Road. It’s been some journey that I only dreamt of as a boy! But with this dream there has to be an ending and Saturday might be the… pic.twitter.com/2Q6bpw51Vf — Ashley Young (@youngy18) April 30, 2026

Перед останнім туром Чемпіоншипу-2025/26 Іпсвіч Таун іде другим (зона підвищення напряму), маючи 81 заліковий бал. Переслідують його Міллволл (80) і Мідлсбро (79). У суботу, 2 травня, підопічні Кірана Маккенни прийматимуть 14-й КПР.

Нагадаємо, до АПЛ уже повернувся Ковентрі Сіті.