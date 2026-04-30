Універсальний гравець повісить бутси на цвях у віці 40 років.
30 квітня 2026, 14:54
Правий захисник Іпсвіч Таун Ешлі Янг прийняв рішення завершити свою ігрову кар'єру наприкінці поточної кампанії, передає офіційний сайт клубу.
Нині 40-річний англієць, якому в червні виповниться 41, свої перші в світі футболу кроки робив у Вотфорді в 2003 році. Пізніше Янг також пограв за Астон Віллу (два періоди), Манчестер Юнайтед, міланський Інтер, Евертон і, відповідно, Іпсвіч Таун.
Із манкуніанцями Ешлі виграв Лігу Європи, чемпіонат Англії і Кубок країни. Гранду з Мілана фланговий оборонець допоміг здобути Скудетто.
На рахунку Янга сім голів і десять асистів у 39-ти матчах за збірну Англії, з якою він посів четверту сходинку чемпіонату світу-2018. В АПЛ гравець провів 485 поєдинків (18-й найкращий показник в історії турніру), відзначившись 50-ма результативними ударами й 74-ма гольовими передачами.
"Я неймовірно щасливий і дуже пишаюся тим, чого досягнув під час своєї кар'єри. Нечасто сідаєш і думаєш про це, поки ще граєш, але я жив своєю мрією протягом останніх 23-х років. Настав час поміркувати над тим, чого я зміг досягнути, а наступні кілька тижнів і місяців будуть визначальними для прийняття рішення стосовно того, що я робитиму далі. Зараз же я зосереджений на суботньому матчі й допомозі клубу в поверненні до АПЛ", — зазначив Ешлі.
Перед останнім туром Чемпіоншипу-2025/26 Іпсвіч Таун іде другим (зона підвищення напряму), маючи 81 заліковий бал. Переслідують його Міллволл (80) і Мідлсбро (79). У суботу, 2 травня, підопічні Кірана Маккенни прийматимуть 14-й КПР.
Нагадаємо, до АПЛ уже повернувся Ковентрі Сіті.