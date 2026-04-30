Керманич працював на чолі клубу майже два проти.

За підсумками поточного сезону англійської Прем’єр-ліги серед команд, які отримають пониження за класом, буде й Бернлі, який лише минулого сезону з другого місця Чемпіоншипу повертався до "елітного" дивізіону, а наразі так само з другого, але вже з кінця місця, найвищої ліги достроково припинив боротьбу за виживання.

Автором повернення "бордових" до АПЛ був головний тренер Скотт Паркер, але за помахом долі на 45-річного англійського фахівця впав і тягар результатів поточної кампанії.

Як наслідок, клуб вирішив відмовитись від подальшої співпраці з керманичем, і той залишив розташування команди за обопільною згодою сторін.

Бернлі дограватиме сезон матчами проти Лідса та Арсеналу на виїзді та Астон Вілли та Вулвергемптона вдома на чолі з 52-річним Майклом Джеймсом Джексоном, який до цього тренував резервну команду Бернлі.