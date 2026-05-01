Сенегальський талант Вест Гема розглядається як потенційний конкурент для Люка Шоу.

За інформацією авторитетного британського видання The Guardian, фланговий гравець лондонського Вест Гем Юнайтед Ель-Хаджі Малік Діуф потрапив до списку потенційних трансферних цілей Манчестер Юнайтед. Керівництво червоних дияволів шукає варіанти для посилення лівого краю захисту, щоб створити надійну конкуренцію для Люка Шоу.

21-річний сенегалець приєднався до складу молотобійців лише минулого літа. Його перехід обійшовся лондонському клубу в 19 мільйонів фунтів стерлінгів. За досить короткий час Діуф адаптувався до англійського футболу і став ключовою фігурою команди, яка наразі веде активну боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі.

Попри очевидний інтерес до молодого футболіста, його перехід на Олд Траффорд поки що не є неминучим. Зазначається, що головним пріоритетом для Манчестер Юнайтед у найближче трансферне вікно залишається комплексне підсилення лінії півзахисту.

Купівля гравця оборони розглядається як другорядна ціль. Трансфер Ель-Хаджі Маліка Діуфа або будь-якого іншого захисника буде здійснено лише в тому випадку, якщо після придбання нових півзахисників у клубу залишаться вільні кошти в бюджеті.

У нинішній кампанії, захисник відіграв 28 матчів за лондонський клуб в АПЛ та відзначився 5 асистами. Експерти з Трансфермаркт оцінюють гравця в 28 млн євро.