Ліга Європи

Головний тренер португальського клубу відзначив бійцівський характер команди у першому півфіналі Ліги Європи.

Головний тренер Браги Карлос Вісенс прокоментував перемогу своєї команди над німецьким Фрайбургом (2:1) у першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА.Іспанський фахівець високо оцінив самовіддачу гравців та підтримку трибун, проте наголосив, що доля путівки до фіналу ще далеко не вирішена.

Матч видався вкрай непростим для португальського колективу: команда зіткнулася з кадровими проблемами по ходу гри та нереалізованим пенальті, але зуміла вирвати перемогу завдяки голу Маріо Доргелеса на останніх хвилинах зустрічі.

"Команда має дуже сильну віру та бажання ставити командний процес вище за індивідуальне. Гол прийшов пізно, але він доводить, що ця команда ніколи не здається і завжди прагне перемоги", — підкреслив Вісенс.

Тренер також відзначив фантастичну підтримку вболівальників, які були мотивовані допомогти команді та гнали її вперед до самого фінального свистка. Тріумф на домашній арені дався Бразі дорогою ціною. Карлос Вісенс підтвердив пошкодження двох важливих виконавців:

Віктор Гомес отримав перелом пальця правої руки безпосередньо під час матчу, але продемонстрував неймовірну мужність. Він залишився на полі та навіть взяв участь у комбінації, яка призвела до переможного взяття воріт. Після гри гравця відправили до місцевої лікарні на рентген.

Рікардо Орта зазнав м'язової травми і був змушений покинути поле. Точний діагноз та терміни відновлення стануть відомі після додаткового медичного обстеження. Незважаючи на здобуту перевагу, Вісенс применшив остаточне значення цього результату, залишаючись максимальним реалістом.

"Наша перевага мінімальна. Я задоволений роботою моїх гравців, але ми ще не зробили останнього кроку. У Німеччині буде складніше, вони будуть готові викластися на повну. Ми протистоїмо команді Бундесліги, і математично ще нічого не вирішено", — заявив іспанець.

Окрім єврокубкових баталій, фахівець нагадав і про важливі завдання на внутрішній арені. Вже незабаром на Брагу очікує непростий поєдинок проти Ешторіла. Вісенс запевнив, що команда не розслаблятиметься.