Команда Патріка ван Леувена знову забила багато м'ячів, але здобула лише один заліковий бал.

Двадцять шостий тур української Прем’єр-ліги традиційно починався посеред робочого дня в п’ятницю матчем, до якого глядацьку авдиторію ще треба було додатково інтенсивно залучати. Бо афіша протистояння останньої команди в турнірної таблиці проти колективу, який у минулому турі фактично завершив достроково для себе сезон, навряд чи могла б привернути до себе багато уваги.

А от і дарма. Бо криворізький Кривбас наче й не намагався зупинятись після того фантастичного рекордного матчу проти київського Динамо, і вже на сьомій хвилині зустрічі рахунок на табло був на користь команди Патріка ван Леувена навіть із подвійною перевагою гостей стадіону Зірка в Кропивницькому. Знову ж таки, поставили питання до оборони СК Полтава, бо перший гол Парако був відверто подарований Підлепичем невдалою передачею, а під час другого ніби й не намагались заважати Секу на дальній завершити подачу Мендози з лівого флангу.

Логічно, що навчені виступами команди Павла Матвійченка в цьому сезоні вболівальники одразу могли запідозрити, що щось тут не те. Але подальший розвиток подій навіть їх мав збити з пантелику. Бо Полтава вже за хвилину після другого пропущеного зуміла забити у ворота суперників. Одарюк подав із правого краю атаки, Коцюмака замкнув, а вже за три хвилини потому те саме з передачі Сада зі стандарту з правого флангу зробив головою Сухоручко в ближній кут. І все, немає більше жодної переваги в Кривбасу.

Ба більше — команда Патріка ван Леувена станом на 17 хвилину взагалі поступилась за рахунок. Дорошенко, до речі, не без натяку на фол проти Дібанго на правому фланзі атаки, виборов м’яч для Одарюка, який пробив у Кемкіна з гострого кута, а Сад добив відскок у порожні ворота. І, якщо чесно, почало ставати трохи лячно від розуміння того, куди можуть такими темпами зайти команди, якщо не зможуть припинити цю вакханалію.

Але зрештою ближче до середини першого тайму гра стабілізувалась з обох сторін, тож ми перейшли на гольові моменти з певним інтервалом по обидва боки поля. І тут уже як Кемкін запобіг збільшенню відставання його команди за рахунком на табло, так і Мінчеву довелось рятуватись Полтаву від третього пропущеного, наприклад, у черговому моменті Сека. А потім пролунала повітряна тривога на 43 хвилині й, як очікувалось, це мало остаточно охолодити запал футболістів та вивести гру в більш виважене русло.

При цьому ситуація розгорталась таким чином, що не встигли відбити першу тривогу, як одразу ж почалась друга, і в підсумку до гри ми повернулись уже після 18 години. А в умовах стадіону в Кропивницькому було зрозуміло, що ще одна подібна затримка буде фінішом для гри в цей день. Тому команди обійшлись навіть без повноцінної перерви.

І на гольовий темп їхній це також мало вплив, безумовно. Полтава при цьому знову на другий тайм обрала тактику гри від глибокої оборони, а Кривбас усіляко намагався врятуватись від поразки. Команда ван Леувена наполегливо вантажила м’яч до чужого штрафного й намагалась пробивати по воротах за першої ліпшої нагоди, тож моментів створила не тільки на нічийний підсумковий рахунок.

Та що там уже казати — суто за кількістю потраплянь м’яча в сітку "червоно-білі" виграли це протистояння, але, як завжди, є нюанси. Вони полягали у втручанні VAR до цих гольових ситуацій. Причому, цілком слушних утручаннях. На 70 хвилині побачили офсайд у Рохаса під час удару головою від Вілівальда, який ледь потягнув Мінчев, після чого доводилось легіонеру добивати м’яч у сітку в падінні у воротарському. А вже в компенсований час побачили відмашку Задераки на правому фланзі проти Вівдича на початку гольового моменту, який мав робити Кривбас переможцем цього протистояння.

Бо зрештою гості таки забили свій третій гол на 85 хвилині, коли той-таки Мендоза записав на себе ще один асист передачею до правого флангу штрафного на Ліна, який зумів із гострого кута пустити м’яч поміж ніг Мінчеву. Воротар команди Матвійченка цілком міг спочивати на лаврах за підсумком цього протистояння, бо кілька його сейвів були просто феноменальними, але перемогу "малиново-жовті" так і не втримали, а гра завершилась словами ван Леувена, про "ганебного арбітра". Буде палати.

У наступному турі СК Полтава прийматиме донецький Шахтар, тоді як криворізький Кривбас проведе домашній матч проти львівських Карпат.

СК Полтава — Кривбас 3:3

Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 17 — Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Дорошенко (Плахтир, 88), Даниленко — Одарюк, Сад (Кобзар, 81), Вівдич — Сухоручко (Марусич, 81).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, К. А. Рохас, Дібанго — Задерака, Я. Шевченко (Мулик, 86), Лін — Сек (Джовані, 67), Парако, Мендоза.

Попередження: Даниленко, Мінчев, Кобзар — Юрчец