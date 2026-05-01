Головний тренер іспанського клубу залишився задоволеним грою своїх підопічних, проте пошкодував про втрачені гольові нагоди перед вирішальною поїздкою до Страсбура.

Після важливого поєдинку головний тренер проти першого півфіналу Ліги конференцій проти Страсбура (1:0) Райо Вальєкано Іньїго Перес поділився своїми враженнями від гри команди.

Наставник відзначив характер гравців, але не приховував, що результат міг би бути набагато переконливішим для комфортної переваги. При цьому фахівець залишився вірним своїм принципам і традиційно відмовився коментувати роботу бригади арбітрів на чолі з Донатасом Румсасом.

Перес підкреслив, що команда виконала головне завдання на перший матч, але залишилася певна недомовленість через нереалізовані моменти.

"Ми заслуговували на те, щоб забити ще кілька голів. Правильно насолоджуватися цією заслуженою перемогою. Ми зробили перший крок; тепер у нас є другий. Я знаю цю групу гравців. Вони фантастичні, бо роками боролися з негараздами", — зазначив фахівець.

Тренер також розкрив деталі своєї розмови з командою в перерві, коли на полі відчувалася певна напруга:

"У першому таймі я знав, що вони розчаровані. Я сказав їм, що це півфінал європейського турніру, і що нічия 0:0 — справедливий результат. Після того, як ми відпустили це розчарування, ми побачили ту команду Райо, яка більше відповідала тому, як ми всі хотіли б бачити їхню гру", — зауважив спеціаліст.

Окремо Іньїго Перес відзначив неймовірну атмосферу на домашньому стадіоні команди, яка завжди жене гравців уперед, але вимагає холодної голови.

"Вальєкас — це подарунок для кожного, хто приходить на нього подивитися, але часто це може призвести до неконтрольованого емоційного імпульсу. Проте вже кілька років ми добре з цим справляємося та контролюємо його", — підкреслив наставник.

Попри високі єврокубкові ставки та майбутній матч-відповідь проти Страсбура, Перес закликав команду не забувати про найближчі завдання на внутрішній арені.

"Тепер нам потрібно насолоджуватися перемогою, смакувати її, але в неділю у нас дуже важливий матч чемпіонату проти Хетафе. Тільки тоді настане час підготуватися до матчу-відповіді", — підсумував головний тренер.