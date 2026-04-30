Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги представив перелік претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками квітня 2026 року.

Індивідуальна нагорда дістанеться одному із семи наступних керманичів:

Нуну Ешпіріту Санту

10.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
22:00 Вест Гем 4:0 Вулвергемптон

20.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
22:00 Крістал Пелес 0:0 Вест Гем

25.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
17:00 Вест Гем 2:1 Евертон


Даніель Фарке

13.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
22:00 Манчестер Юнайтед 1:2 Лідс Юнайтед

18.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
17:00 Лідс Юнайтед 3:0 Вулвергемптон

22.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
22:00 Борнмут 2:2 Лідс Юнайтед


Пеп Гвардіола

12.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
18:30 Челсі 0:3 Манчестер Сіті

19.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
18:30 Манчестер Сіті 2:1 Арсенал

22.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
22:00 Бернлі 0:1 Манчестер Сіті


Фабіан Гюрцелер

11.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
17:00 Бернлі 0:2 Брайтон

18.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
19:30 Тоттенгем 2:2 Брайтон

21.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
22:00 Брайтон 3:0 Челсі


Андоні Іраола

11.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
14:30 Арсенал 1:2 Борнмут

18.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
17:00 Ньюкасл Юнайтед 1:2 Борнмут

22.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
22:00 Борнмут 2:2 Лідс Юнайтед


Вітор Перейра

12.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
16:00 Ноттінгем Форест 1:1 Астон Вілла

19.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
16:00 Ноттінгем Форест 4:1 Бернлі

24.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
22:00 Сандерленд 0:5 Ноттінгем Форест


Арне Слот

11.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 32-й тур
19:30 Ліверпуль 2:0 Фулгем

19.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 33-й тур
16:00 Евертон 1:2 Ліверпуль

25.04.2026 Англія. Прем'єр-ліга 34-й тур
17:00 Ліверпуль 3:1 Крістал Пелес


Голосування триватиме до 14:00 (за київським часом) понеділка, 4 травня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

 

Раніше переможцями в цій номінації стали: Арне Слот (Ліверпуль, серпень 2025 року), Олівер Гласнер (Крістал Пелес, вересень), Рубен Аморім (Манчестер Юнайтед, жовтень), Енцо Мареска (Челсі, листопад), Унаї Емері (Астон Вілла, грудень), Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед, січень 2026-го), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті, лютий) і Мікель Артета (Арсенал, березень).

