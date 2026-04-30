Англія

Найкращі тренери АПЛ у квітні 2026 року, premierleague.com

Офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги представив перелік претендентів на звання найкращого тренера турніру за підсумками квітня 2026 року.

Індивідуальна нагорда дістанеться одному із семи наступних керманичів:

Нуну Ешпіріту Санту



Даніель Фарке



Пеп Гвардіола



Фабіан Гюрцелер



Андоні Іраола



Вітор Перейра



Арне Слот



Голосування триватиме до 14:00 (за київським часом) понеділка, 4 травня. Підтримати свого фаворита можна за посиланням.

Раніше переможцями в цій номінації стали: Арне Слот (Ліверпуль, серпень 2025 року), Олівер Гласнер (Крістал Пелес, вересень), Рубен Аморім (Манчестер Юнайтед, жовтень), Енцо Мареска (Челсі, листопад), Унаї Емері (Астон Вілла, грудень), Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед, січень 2026-го), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті, лютий) і Мікель Артета (Арсенал, березень).

Нагадаємо, в АПЛ також оголосили список претендентів на звання найкращого гравця місяця.