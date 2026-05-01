Наставник Манчестер Сіті провів яскраву пресконференцію напередодні виїзного матчу проти Евертона.

Перед важливим протистоянням на стадіоні Гілл Дікінсон головний тренер містян Пеп Гвардіола відповів на низку гострих питань. Попри напружену боротьбу за титул, іспанський фахівець залишався відвертим і не цурався іронії.

Гвардіола почав з новин з лазарету. Ситуація залишається непростою: ключовий півзахисник Родрі почувається краще, проте до загальної групи ще не повернувся. Аналогічна ситуація з Рубеном Діашем та Йоско Гвардіолом — обидва гравці прогресують у відновленні, але допомогти команді у грі проти Евертона поки не готові.

Однією з головних новин став підтверджений відхід Джона Стоунза наприкінці сезону. Пеп не шкодував теплих слів для захисника, який став одним із героїв переможного фіналу Ліги чемпіонів.

"Він був найкращим гравцем у фіналі в Стамбулі. Це свідчить про його величезну індивідуальність. Він неймовірна людина як на полі, так і поза ним. Частина нас самих іде разом із ним", — зазначив тренер.

Відповідаючи на питання про щільний графік та порівняння з іншими лігами (зокрема ПСЖ, якому перенесли матчі), Гвардіола висловився досить жорстко. Він підкреслив, що в Англії правила гри відомі заздалегідь, і скаржитися на них немає сенсу.

"Ми повинні адаптуватися. Якщо вам це не подобається, їдьте тренувати у Францію чи Португалію. Мені подобається бути тут. Я бачив, як менеджери скаржилися на розклад ще коли я був у Барселоні, тому ніколи не очікую іншого", — відрізав Пеп.

Найбільш обговорюваною частиною розмови став коментар Гвардіоли про його поїздку на матч нижчих ліг між Стокпортом та Порт Вейлом. Поки вся Європа спостерігала за битвою ПСЖ та Баварії, Пеп обрав англійську класику.

"Я подивився на календар, побачив ПСЖ — Баварія і сказав: "О, яка катастрофічна гра". Я закоханий в англійський футбол, тому пішов дивитися Стокпорт. А матч ПСЖ я подивився вже вдома, з келихом вина, вже знаючи результат", — пожартував іспанець.

Щодо майбутнього суперника, Гвардіола налаштований максимально серйозно. Він назвав гру проти команди Девіда Мойєса ще одним фіналом. За словами тренера, іриски чудово захищаються, і хоча Сіті зараз перебуває у кращій формі, ніж під час їхньої останньої зустрічі на Етіхаді, матч буде вкрай складним.

Матч Евертон — Манчестер Сіті розпочнеться 4 квітня о 22:00 за київським часом. Містяни готові до боротьби, попри всі кадрові та календарні виклики.