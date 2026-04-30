Англія

Організатори змагань висунули вісім кандидатів на отримання нагороди.

Черговий місяць сезону англійської Прем’єр-ліги залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:

– Джаррод Боуен (Вест Гем) / 3 матчі (Вулвергемптон, Крістал Пелес, Евертон), 4 гольові передачі;

– Раян Шеркі (Манчестер Сіті) / 3 матчі (Челсі, Арсенал, Бернлі), 1 гол + 2 гольові передачі;

– Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест) / 3 матчі (Астон Вілла, Бернлі, Сандерленд), 4 голи + 1 гольова передача;

– Паскаль Гросс (Брайтон) / 3 матчі (Бернлі, Тоттенгем, Челсі), 2 гольові передачі;

– Константінос Мавропанос (Вест Гем) / 3 матчі (Вулвергемптон, Крістал Пелес, Евертон), 2 голи;

– Ноа Окафор (Лідс) / 3 матчі (Манчестер Юнайтед, Вулвергемптон, Борнмут), 3 голи + 1 гольова передача;

– Ніко О’Райлі (Манчестер Сіті) / 3 матчі (Челсі, Арсенал, Бернлі), 1 гол;

– Алекс Скотт (Борнмут) / 3 матчі (Арсенал, Ньюкасл, Лідс), 1 гол.

