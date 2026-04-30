Тоттенгем намагається вибратися із зони вильоту.

Головний тренер Тоттенгем Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над Вулверхемптоном, яка стала для лондонців першою у 2026 році.

Італійський фахівець підкреслив важливість здобутих трьох очок на фоні щільної боротьби в нижній частині таблиці:

"Ми виграли важливий матч у суботу, бо всі конкуренти набирають очки. А у нас неймовірна кількість травмованих, я ще такого не бачив у кар'єрі".

За словами Де Дзербі, перемога додала команді впевненості, попри складне турнірне становище:

"Після перемоги було відчуття, що ми у чемпіонських перегонах, а не битві за виживання".

Наразі Тоттенгем перебуває у зоні вильоту та продовжує боротьбу за збереження прописки в АПЛ. Лондонський клуб відстає на два очки від рятівної 17-ї позиції.