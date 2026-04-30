Англія

Клуб шукає стабільність у кризовому сезоні.

Головний тренер збірної Уельсу Крейг Белламі може очолити англійський клуб Бернлі.

За інформацією джерел, "бордові" зацікавлені у призначенні 46-річного фахівця, однак для цього клубу доведеться виплатити компенсацію Футбольній асоціації Уельсу у разі дострокового розірвання контракту.

Раніше Бернлі оголосив про припинення співпраці з головним тренером Скоттом Паркером за взаємною згодою сторін. Тимчасово виконуватиме обов’язки наставника Майк Джексон.

Також повідомлялося, що серед кандидатів на посаду головного тренера розглядався Стівен Джеррард, який залишається без клубу після відходу із саудівського Аль-Іттіфак у січні 2025 року.

Цікаво, що Белламі вже працював у структурі Бернлі, входячи до тренерського штабу Венсана Компані з 2022 по 2024 рік. У липні 2024 року він очолив збірну Уельсу, однак не зумів вивести команду на чемпіонат світу-2026, поступившись у півфіналі плейоф Боснії і Герцеговині.

Наразі Бернлі посідає передостаннє місце в АПЛ із 20 очками та вже втратив шанси на збереження прописки в еліті. Наступний матч команда проведе 1 травня проти Лідс Юнайтед під керівництвом Майка Джексона.