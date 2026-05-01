Україна

Головний тренер Кривбаса вимагає відсторонити суддівську бригаду, звинувативши її у непрофесіоналізмі, вкрадених голах та сприянні антифутболу в поєдинку.

Наставник криворізького Кривбаса Патрік ван Леувен не стримував емоцій після драматичного та результативного матчу проти СК Полтава (3:3). Нідерландський фахівець назвав роботу бригади арбітрів катастрофою та яскравим індикатором проблем сучасного українського футболу.

Після фінального свистка головний тренер криворіжців прямо заявив, що рівень роботи головного судді та його асистентів на системі VAR є неприпустимим для елітного дивізіону.

"Те, що показує суддя — це просто ганьба. Він взагалі не у формі, щоб судити матчі Прем'єр-ліги. Це ненормально, коли суддя так працює. Якби міг, я б сьогодні ж відправив лист зі скаргами великими літерами. Суддівська бригада продемонструвала абсолютно непрофесійне ставлення", — підкреслив ван Леувен.

Обурення тренера викликали цілком конкретні рішення, які, на його думку, позбавили Кривбас заслуженої перемоги. Ван Леувен вказав на подвійні стандарти у використанні системи відеоповторів:

Арбітри скасували два голи криворіжців. В одному з епізодів судді ретельно переглядали VAR, щоб знайти причину для скасування. За словами тренера, у штрафному майданчику Полтави була відверта гра рукою, проте арбітри навіть не стали переглядати цей епізод на моніторі. Жорсткий підкат проти Дібанго залишився безкарним, хоча боковий арбітр знаходився всього за метр від епізоду.

Окрім арбітражу, ван Леувен гостро розкритикував поведінку лави запасних СК Полтава. Він звинуватив суперника в постійному тиску на рефері та небажанні грати.

"Лава Полтави постійно кричить. Вони не хочуть грати у футбол, вони хочуть лише його ламати. І суддівська бригада сьогодні їм у цьому допомагала. Ми приїхали сюди грати у футбол, але від суддів не отримали можливості це робити", — резюмував наставник.

Наприкінці розмови Патрік ван Леувен виніс категоричний вердикт: після такого відвертого свавілля ця суддівська бригада просто не має права продовжувати працювати на професійних матчах.

Наразі Кривбас посідає 6 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 41 пункт. У наступному турі криворізький клуб проведе домашній матч проти львівських Карпат.