Сенегальський нападник, який провів сезон в оренді у мюнхенській Баварії, влітку змінить клубну прописку, оскільки лондонці розраховують на прибутковий трансфер.

Нападник Ніколас Джексон, який виступає на правах оренди за Баварію, влітку повернеться до Челсі. У мюнхенському клубі вирішили не викуповувати сенегальця, проте "сині", як припускається, також не планують повертати його до складу.

Згідно з даними The Athletic, керівництво лондонців вважає, що зможе виручити від продажу форварда до 60 млн євро. При цьому портал Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

У сезоні-2025/26 Ніколас Джексон забив десять голів та віддав чотири результативні передачі у 30 матчах за Баварію. Трудовий договір 24-річного футболіста з Челсі розрахований до 2033 року.

