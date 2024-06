Англія

Пропонуємо вашій увазі емоційну розповідь португальця про його шлях до своєї мети.

Цей клуб — це більше, ніж те, що я можу вмістити в гарну цитату для соціальних мереж.

Я ніколи не забуду, де я був, коли мені дали можливість приїхати сюди чотири роки тому. Я стояв у шафі в спальні в Лісабоні. Мій агент зателефонував мені близько 10 години вечора, а моїй доньці тоді було лише три роки, тому для нас був час спати. Я зайшов у маленьку комірчину, щоб помовчати. Завжди казав своєму агенту протягом усієї моєї кар’єри: "Я ніколи не хочу чути про жодний трансфер, доки він не стане реальним на 100%. Не хочу, щоб мене відволікали, якщо немає пропозиції".

Тому я знав, що якщо він дзвонить мені в таку годину, щось відбувається.

Я зачинив двері й сказав: "Мігель? Так?"

Він сказав: "Ти готовий почути новини?"

Я сказав: "Про що?"

"Щодо трансферу".

"Куди? Тоттенгем?"

"Юнайтед".

"Ти жартуєш?"

"Ні, ні. Я серйозно. Юнайтед. Все узгоджено. Тепер слово за тобою. Що ти будеш робити?"

Я навіть не відповів — просто намагався стримати сльози. Думаю, вам знайоме відчуття, коли ви намагаєтеся стримати сльози, а інша людина не розуміє, що ви плачете, і ви навіть не можете говорити?

Він сказав: "Бруно? Бруно? Ееей?"

У цей момент моя дружина Ана шукала мене в спальні.

“Бруно??? Бруно???"

Вона відкриває двері.

"Що відбувається? Чому ти в шафі?"

Я сказав: "Це Мігель. Він щойно подзвонив. Він каже, що мене хоче підписати Юнайтед".

Вона сказала: "Почекай... Ти плачеш?"

Я сказав їй: "Я не знаю! Це відчуття щастя!"

(Ана ніколи не плаче. Вона стримана. Я емоційний. Знаю, що вона зараз читає це, сміючись наді мною.)

Вам потрібно трохи зрозуміти мою ситуацію. Минулого літа ходили чутки про те, що мною цікавляться клуби Прем'єр-ліги, але єдину конкретну пропозицію зробив Тоттенгем. Зараз це здається мені дивним, але тоді я був схвильований. Однією з цілей мого життя була гра в Прем'єр-лізі. Я намагався відсторонитися від всіх чуток, але в епоху, в якій ми живемо, з соціальними мережами, телефонами та текстовими повідомленнями, звичайно, мої друзі повідомляли мені про все. Бувши дитиною з Португалії, ви не можете не мріяти про гру на кращих стадіонах Англії. У підсумку клуби не змогли домовитися, і угода зірвалася. Це були складні емоції, але я був справді щасливий у Спортінгу. Я відчув любов уболівальників, і це було фантастичне місце для мене. Але це була не моя доля.

Минуло кілька місяців, почався новий сезон, і я намагався заглушити весь шум. Тому, коли мій агент подзвонив мені в січні, я був трохи шокований, коли він сказав: "Ні, ні. Я серйозно. Юнайтед. Що ти збираєшся робити?"

Я буквально сказав Ані: "Я відчуваю, що вже живу мрією в Спортінгу. Але це…. Це більше ніж мрія. Це Манчестер Юнайтед".

Весь цей час мій агент був на телефоні! Я навіть не знаю, чи вимкнув його. Можливо, він все ще говорив зі мною про угоду, а я просто не відповідав. Нарешті я сказав: "Мігель?"

Він сказав: "Так?"

Я сказав: "Ми переходимо в Юнайтед".

Я поклав трубку і обійняв дружину, і я просто плакав від радості.

Ана була зі мною відтоді, як нам було 16, 17, 18 років. Ми познайомилися в підлітковому віці, і коли тільки почали зустрічатися, я не заробляв грошей як футболіст, а вона мала хорошу роботу, працюючи футзальним суддею на вихідних. Вона судила три-чотири матчі поспіль у суботу, а потім ми завжди ходили в кінотеатр у неділю. Я особисто не мав багато грошей на той час, тому Ана була тією, хто повинен був заплатити за наші квитки в кіно. Те саме з походом у кафе на вечерю. Навіть у піцерії їй доводилося платити. Коли я переїхав до Італії в 17 років, я жив на тренувальній базі перший рік, а потім вона переїхала до мене в 18, коли закінчила середню школу. З першого дня ми разом йшли до цієї мрії.

Тож коли я плакав від радості, це було скрізь всю нашу історію.

(Ано, цей спогад лише для тебе…. Пам’ятаєш, коли спортивний директор Удінезе подзвонив мені, коли ми були на командній вечері, і сказав, що я їм більше не потрібен? Пам’ятаєш, як я пішов з вечері, такий збентежений? Пам’ятаєш, коли я плакав в номері готелю? Пам'ятаєш, що ти мені говорила? Продовжуй йти. Це твоя мрія.

Подивіться, де ми зараз... Важкі часи, вони в жодному разі не зламали нас.

Під час дорослішання ця мрія завжди була моїм єдиним вибором. У мене не було інших інтересів. Коли в школі була обідня перерва, єдине, про що я думав, це вийти першим, щоб дістатися до футбольного поля й "забрати" його раніше, ніж старші діти. Зараз я сміюся, коли бачу, як ці діти сьогодні говорять про моду та хвилюються, що вони одягнуть завтра до школи, тому що єдине, у чому я та мої друзі коли-небудь ходили в школу, — це джинси та футзальне взуття. Щодня ми були там під час обіду, граючись у багнюці, нам було байдуже. Пам’ятаю, одного разу на Різдво я отримав футзальне взуття Nike, яке вони зробили для Рікардіньо. (Якщо ви не знаєте Рікардіньо, вам потрібно зараз зайти на YouTube). Я буквально вбив ці черевики. Нехай спочивають з миром.

Якщо мама з якоїсь причини змушувала мене залишатися вдома, значить, я грав у футбол на Sega чи PlayStation. Я не кажу про ФІФА. Я говорю про класику. Championship Manager і Pro Evolution Soccer.

Факу. Роберто Ларкос. Кастоло. Коко. Мінанда. Легенди Майстер-ліги. Я керував Ман Ред, коли не міг грати на майданчику в парку.

А коли я був на полі? Це було моє найщасливіше місце.

Один із перших майданчиків зі штучним газоном, які коли-небудь робили в Португалії, був біля мого будинку в Порту. Ми назвали це "O Sintético". Іноді, коли я зараз їду додому, я проїжджаю повз нього і паркую там машину, щоб просто відчути ностальгію. Коли я бачу, як батько грає в м’яч зі своїм сином у тому парку, це змушує мене згадати всі неймовірні часи, які ми пережили – друзів, яких ми знайшли, суперництво, 5-на-5, усе те, за чим ти сумуєш у минулому. Часи, коли ви казали: "Я сьогодні Кріштіану!" і ваші друзі казали: "Я Мессі! Я Деку" Я Фігу!"

Я закохався в гру і O Sintético був священним місцем.

Одного разу, коли мій син трохи підросте, я відведу його туди пограти.

І одного разу, через багато років, сподіваюся, що він приїде до того парку, коли стане дорослою людиною, і зможе сказати: "Ось тут я знайшов друзів".

Можливо, він навіть скаже: "Ось тут я почав мріяти".

Коли я був дитиною на тому полі, у мене була мрія, що одного разу буду грати за Юнайтед. Очевидно, що кожна дитина, яка народилася в Португалії в епоху Кріштіану, Євро-2004 і Ліги чемпіонів 2008, напевно, мала одну й ту саму божевільну мрію. Але для мене…. Це не було божевіллям. Я дивився на це так, ніби це був лише крок у довгій подорожі. Дуже, дуже довга подорож. Але я не збирався зупинятися, поки це не станеться.

Тож так, коли мій агент подзвонив мені чотири роки тому і сказав, що Юнайтед хоче підписати мене, це була мрія.

Я ніколи не забуду свою першу гру на Олд Траффорд. Я вийшов на розминку, і, чесно кажучи, стадіон був заповнений лише наполовину, і я ніби подумав: "Добре… ну, це нормально".

Ми повернулися в роздягальню, а потім знову зайшли в тунель, це було як магія. Я чув цей гуркіт. Потім цей неймовірний шум. Щось на зразок "Гххххххрррррррррррррр".

Вийшовши вперше на поле... це просто мурашки по шкірі. Все набагато крутіше, ніж в мріях. Я впевнений, що дехто з вас бачив відео, але я цілком розумію, що відчував маленький хлопчик в підтрибунці, коли його переповнювали емоції перед грою Кубка Англії проти Ліверпуля цього сезону. Пам'ятайте, що? Ми стояли в тунелі, чекаючи виходу, і я просто побачив цього маленького хлопчика, який стояв замерзлим, зі сльозами на обличчі. Я навіть не думаю, що він був сумним, він просто був вражений аурою Олд Траффорд. Мене, як батька, це дуже вразило. Я бачив такий самий вираз на обличчях своїх дітей. Він не хотів виходити. Тож я сказав йому: "Гей, не хвилюйся, ти можеш тримати мене за руку, і ми підемо разом". Але він все одно заcтив! Тому я просто підняв його, і ми разом вийшли з тунелю. Це момент, який ви ніколи не забудете. Це "Гххххххрррррррррррррр" і погляд фанатів...

З того першого матчу ви всі прийняли нового хлопця, який підписав контракт, приїхавши з Португалії. Знаєте, чесно кажучи, я був настільки зосереджений, що нічого не чув, коли ми почали грати. Все, що думав у своїй голові, було: у мене немає часу, щоб адаптуватись тут. Я або гравець Манчестер Юнайтед, або ні. Я повинен був це показати.

Пам'ятаю, коли я повернувся до роздягальні після матчу, увімкнув телефон, а мій брат написав мені смс. Трохи хвилювався щодо того, що він скаже, тому що, якщо ви знаєте мого батька та мого брата (і навіть мою дружину!), вони дійсно не стримуються з критикою. Але там було написано:

"Ти чув пісню?!?!"

Я не розумів, про що він говорить.

Написав: "Що? Яка пісня?"

"На стадіоні!!! Пісня про тебе!!!!"

"??????"

"Вони зробили про тебе пісню!!!!!"

Потім він надіслав мені відео, і я нарешті зрозумів, про що він. Усі люди, які пішли випити в бар у перерві, співали чант про мене. Я був приголомшений, адже прийшов лише три дні тому! Я думав: звідки вони взагалі знають, що я хороший гравець? YouTube? Усі добре виглядають на YouTube! Як вони за чотири дні придумали текст???

Завжди знайдуться ті, кому не подобається ваш футбол, але 99% з вболівальників виявляли мені лише любов. Коли я бачу когось на іншому кінці світу в моїй футболці, це викликає у мене таке особливе відчуття. Люди надсилають мені фотографії з Гонконгу чи Нігерії, у моїй футболці з номером 8, і щоразу я відчуваю себе таким здивованим і скромним.

Минулого літа, коли мене зробили капітаном, я пам’ятаю, як прийшов додому до Ани, і сказав: "Сьогодні щось сталося… Я навіть не можу пояснити".

Вона сказала: "Що?"

Я сказав: "Збувається те, про що я навіть не мріяв".

Як капітан я просто намагався бути Бруну. Не чергова легенда чи інша особистість, а я сам. Той самий Бруну на полі та поза ним. А для мене чесність — це все. Ви, вболівальники, заслуговуєте на чесність через те, як ви нас підтримували.

Розчарування... Хіба це не те, що ми всі відчуваємо? На мою думку, це справді єдине слово для цього сезону. Якщо ви запитаєте мене чи будь-якого фаната Юнайтед, воно буде таким самим.

Було так багато моментів, коли ми вигравали великі ігри, і здавалося, що все добре, але потім все йшло не за планом. Ми були недостатньо послідовними, і ми повинні бути кращими. Один за одного, за клуб, за наших уболівальників.

Наша підтримка під час виїзних матчей була неймовірною. Ви всі це бачили на "Селхерст Парк", коли ми програли з рахунком 0:4, а наші вболівальники все ще стояли і співали. Я вибув через травму, і мені довелося сидіти й дивитися матч вдома, що просто зводить мене з розуму. (Вибачення перед моєю дружиною та дітьми.) Я чув спів уболівальників, і мені просто хотілося, щоб я був там на полі, щоб стояти перед ними і аплодувати їм у відповідь. Попри всі проблеми, через які ми пройшли, з травмами та невдачами, наші вболівальники ніколи не припиняли підтримувати нас.

Після цього важкого сезону я зобов'язаний дати команді ще більше. Більше всього на світі я люблю виступати на Олд Траффорд. Я не хочу йти. Це завжди було моєю найвищою мрією.

Я просто хочу, щоб мої очікування збігалися з очікуваннями клубу. Якщо ви поговорите з будь-яким фанатом, вони скажуть вам те саме. Ми хочемо поборотися за чемпіонство. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів. Ми хочемо потрапити у фінал Кубка. Це стандарт. Це те, що я хочу. Це те, на що ви всі заслуговуєте.

Я просто хочу продовжувати боротися. Я хочу бути тут. Моя сім'я хоче бути тут. Якщо ви сумніваєтеся в цьому на мить, то вам просто потрібно подивитися на мій Spotify Wrapped, і це вам все підтвердить...

Коли я приїхав сюди чотири роки тому, моїй доньці Матільді було лише три.

Мій син Гонсало ще навіть не народився.

Матильда, вона любила футбол. Вона була причиною того, чому я завжди святкував свій гол "Я тебе не чую", тому що коли ми люб’язно просили її прибрати свої іграшки, вона закривала вуха руками і говорила: "Що??? Я не чую тебе, тату. Не можу почути тебе".

Щоразу, коли я забував влаштувати таке святкування, вона казала:

"Чому ти не зробив цього, тату? Ти забув про мене!"

Вона дивилася кожен матч.

Це божевілля, як швидко плине час, тому що зараз у мене є семирічна донька, яка не переймається футболом. Тепер вона хоче бути балериною та олімпійською гімнасткою. А в мене є трирічний син, який не хоче нічого робити, окрім того, як буцати міні-футбольний м'яч по дому.

Єдине, про що вони можуть домовитися, це про пісню, яку ми завжди співаємо, коли веземо їх до школи вранці. Завжди та сама пісня.

Мій син, він ледве може співати. Він бурмоче більшість слів і змішує їх, але починає дуже добре.

Уявіть собі трирічну дитину, яка кричить о 8 годині ранку на задньому сидінні машини...

Glory, glory Man United!

Glory, glory Man United!

Glory, glory Man United!

As the Reds go marching on, on, ON!!!! (Він любить цю частину).

Тоді моя донька його перекрикує:

We’re the boys in red!

And we're on our way to Wembley!!!

Wembley, Wembley!!!!!

Щоранку о 8 годині....

Ваш капітан,

Бруну Фернандеш

За матеріалами The Players' Tribune