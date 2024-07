Ерлінг Голанд розповів, як провів відпустку.

Манчестер Сіті опублікував ролик із підписом "Літня силова робота", в якому форвард підтверджує, що колов дрова.

- Рубати дрова в горах — це найхарактерніше для Ерлінга Голанда, що я коли-небудь чув, — сказав чоловік за кадром.

- Мій батько мене змусив. У мене не було вибору, — відповів нападник Манчестер Сіті під час медогляду.

😂🇳🇴 Erling Haaland says his father forced him to chop wood in the mountains for strength training this summer! 🪓🪵 pic.twitter.com/D6LMcTb3z5