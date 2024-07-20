Ерлінг Голанд розповів, як провів відпустку.

Манчестер Сіті опублікував ролик із підписом "Літня силова робота", в якому форвард підтверджує, що колов дрова.

- Рубати дрова в горах — це найхарактерніше для Ерлінга Голанда, що я коли-небудь чув, — сказав чоловік за кадром.

- Мій батько мене змусив. У мене не було вибору, — відповів нападник Манчестер Сіті під час медогляду. 

Минулого сезону Голанд провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 38 голів і 6 асистів. 