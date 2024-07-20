"У мене не було вибору" — сказав форвард.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
20 липня 2024, 18:26
Ерлінг Голанд розповів, як провів відпустку.
Манчестер Сіті опублікував ролик із підписом "Літня силова робота", в якому форвард підтверджує, що колов дрова.
- Рубати дрова в горах — це найхарактерніше для Ерлінга Голанда, що я коли-небудь чув, — сказав чоловік за кадром.
- Мій батько мене змусив. У мене не було вибору, — відповів нападник Манчестер Сіті під час медогляду.
Минулого сезону Голанд провів 45 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 38 голів і 6 асистів.