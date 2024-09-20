Керманич Манчестер Сіті вважає, що він погано грає в так звані "mind games".
Хосеп Гвардіола, Getty Images
20 вересня 2024, 16:35
У центральному матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Манчестер Сіті.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо команди Мікеля Артети.
"З кожним сезоном вони стають сильнішими… Їхній склад стає сильнішим, гравці мають високу якість...
Але якщо я щось скажу про них, люди говоритимуть, що я граю в ігри розуму чи щось таке. Але я дійсно високої думки про них, про їхню команду. Всі знають, якого прогресу вони досягали з року в рік.
Чи граю я зараз в ігри розуму? Ні, я погано граю в ігри розуму!" — цитує слова Хосепа Гвардіоли Sky Sports.
Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Арсенал відбудеться 22 вересня о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції, яка буде доступна на Football.ua.