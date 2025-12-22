Туринці прагнуть зберегти одного з лідерів.
Нікола Влашич, Getty images
22 грудня 2025, 22:21
Торіно має намір продовжити контракт з півзахисником команди Ніколою Влашичем. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво «биків» вважає хорвата одним з ключових виконавців команди, тому хоче якомога швидше закрити з ним угоду.
Зазначається, що Торіно запропонує Влашичу контракт до 30 червня 2028 року. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року.
Цього сезону Нікола Влашич відіграв за Торіно 18 матчів, забив пʼять голів та віддав дві результативні передачі.