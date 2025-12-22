Англія

Вест Гем, Сандерленд та Евертон проявляють серйозний інтерес.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Вест Гем проявляє інтерес до українського форварда Роми Артема Довбика, як потенційної заміни Нікласу Фюллькругу, який найближчим часом переходить до Мілана. Разом із лондонським клубом за нападника також стежать Сандерленд та Евертон.

За даними Football Italia, майбутнє Довбика у Ромі залишається невизначеним. Головний тренер Джан П’єро Гасперіні не задоволений грою українця, тому 28-річний форвард може покинути Стадіо Олімпіко вже цього січня.

Італійське видання Gazzetta повідомляє, що спортивний директор Роми Фредерік Массара вже запропонував Довбика Сандерленду. "Чорні коти" минулого літа підписали іншого гравця Роми — Енцо Ле Фе, а їхній футбольний директор Флоран Гісольфі раніше працював у Ромі.

Roma in talks with West Ham and Sunderland over Dovbyk https://t.co/0l73gfsOhM — RomaPress (@ASRomaPress) December 22, 2025

Можливий трансфер Довбика до Евертона також розглядається в рамках потенційної угоди з обміном за участю колишнього нападника Удінезе Бето. Однак головною метою Роми залишається повний продаж українського форварда.

Цього сезону Довбик провів 14 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця діє до червня 2029 року, а його ринкова вартість оцінюється у 25 мільйонів євро.