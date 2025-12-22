Англія

Легенда мерсисайдців сподівається, що нідерландський тренер зможе зберегти посаду та повернути клубу велич.

Колишній капітан і півзахисник Ліверпуля Стівен Джеррард поділився думками щодо майбутнього головного тренера команди Арне Слота у клубі.

Джеррард наголосив, що не хотів би бачити відставку нідерландського фахівця та вірить у його здатність змінити ситуацію на краще:

"Не хочу, щоб Слот втратив цю роботу. Я хочу, щоб він виправив ситуацію, що змінилася, змінив усе на краще і зробив Ліверпуль великим. Чотири чи п’ять місяців тому, коли Ліверпуль став чемпіоном Англії, я гасав по всьому місту від радості", — сказав англієць.

Арне Слот очолив Ліверпуль влітку минулого року. Раніше Слот прокоментував повернення Салаха на поле.