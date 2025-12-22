Англія

Легенда МЮ розкритикував манкуніанців.

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін висловився про гру манкуніанської команди. Його слова наводить Sky Sports.

«У команді дуже багато футболістів, які роблять недостатньо. Це не лише Діогу Далот. Манчестер Юнайтед пропустив шість голів у двох матчах. Про які шанси на чемпіонство можна говорити?

У футболі є й неприваблива його частина. Є й інші сторони, але треба вміти грати некрасиво. Так роблять найкращі команди. Можна перемогти, граючи негарно. Потрібно знайти спосіб це зробити.

Манчестер Юнайтед – одна з найгірших команд АПЛ у грі без м'яча. З м'ячем вони сильні, але значення має те, що ти робиш без м'яча.

Манчестер Юнайтед халтурить, надто ризикує, і я радий, що їх за це карають. Мені подобається, коли карають команди, які ризикують та підводять партнерів та вболівальників», – сказав Кін.

Зазначимо, що МЮ виграв лише два з останніх восьми матчів.