Англія

Легенда вважає хавбека наступником Кейна.

Легенда англійського футболу Вейн Руні вважає, що наступним капітаном збірної Англії стане півзахисник Арсенала Деклан Райс. 26-річний хавбек вже вважається незамінним для клубу та національної команди, а після завершення кар'єри рекордсмена Гаррі Кейна він може очолити "Трьох левів".

Руні зазначив у своєму шоу:



"Мушу сказати, Деклан Райс неймовірний. Він був повсюди на полі, контролював процес прийняття рішень і відточував деталі. Він розбиває центральних захисників, діє як третій центральний захисник, а наступної хвилини вже в штрафному майданчику. Для мене він майбутній капітан збірної Англії".

Кейн наразі залишається лідером команди і готується до Чемпіонату світу 2026 року. Нападник Баварії досягнув 78 голів у 112 матчах за збірну, але вже зараз з’являються питання про наступника на капітанському посту.

Руні також оцінив внесок Райса в Арсенал:



"Він займає позиції центральних захисників, створює більше простору для інших гравців і виконує роботу, яка допомагає команді вигравати титул. Можливо, ви цього не бачите, але він справді виконує важливу роботу для Арсенала".

