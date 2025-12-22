Англія

МЮ буде важко без свого капітана.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився про травму капітана команди Бруну Фернандеша. Його слова наводить Sky Sports.

«Це величезна проблема. Ми не знаємо, наскільки серйозна травма, але те, що він залишив поле прямо під час гри, багато про що говорить.

Звичайно, нам було сумно, що Бруну покинув поле. Думаю, ми знайшли спосіб залишитися у грі та спробували знайти способи грати, створюючи моменти. Сподіваюся, Бруну зможе допомогти нам у наступних іграх», — заявив Дало.

Цього сезону Бруну Фернандеш провів за МЮ 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів і зробив сім результативних передач.