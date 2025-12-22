Англія

Тренер хоче переконатися, що футболісти не наберуть зайвих кілограмів перед важливим матчем з Ноттінгем Форест.

Головний тренер команди Хосеп Гвардіола планує стежити за вагою футболістів під час різдвяних свят, щоб зберегти їхню форму перед важливим матчем проти Ноттінгем Форест.

"Вони можуть їсти, але хочу контролювати їх. Мені потрібно вибрати склад на 27-ме число з Ноттінгем Форест. Уявіть собі гравця, який зараз у чудовій формі, але повертається із трьома зайвими кілограмами. Він залишиться в Манчестері і не поїде до Ноттінгема. Це точно", — сказав Пеп.

Після 17 матчів у чемпіонаті Англії Манчестер Сіті має 37 очок і займає друге місце у турнірній таблиці. Лідером наразі є лондонський Арсенал з 39 очками.

