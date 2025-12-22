Англія

Поліція Лондона проводить попереднє розслідування справи, не пов’язаної з футбольною діяльністю.

Високопоставлений менеджер одного з клубів Англійської Прем’єр-ліги опинився під підозрою у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх.

За інформацією The Athletic, поліція Лондона розслідує справу стосовно відомого топменеджера клубу АПЛ, ім’я якого наразі не розголошується. Його підозрюють у сексуальній експлуатації неповнолітніх дівчат, одній з яких на момент ймовірних злочинів було 15 років.

Правоохоронні органи перевіряють скаргу, отриману в листопаді, яка стосується можливого виготовлення та розповсюдження фотографій непристойного характеру. За попередніми даними, ймовірні злочини могли бути скоєні кілька років тому в різних районах південного сходу Англії та не мають зв’язку з професійною діяльністю підозрюваного у футболі.

Наразі триває попереднє розслідування. Затримань або арештів у цій справі поки не здійснювали.