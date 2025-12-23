Італія

Американець зізнався, що хотів би залишитися в туринському клубі, але рішення довіряє агенту.

Центральний півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні прокоментував ситуацію зі своїм контрактом, який спливає влітку 2026 року, а також поділився враженнями від роботи з новим головним тренером команди Лучано Спаллетті.

27-річний американський хавбек дав зрозуміти, що зацікавлений у продовженні виступів за туринців, однак питання майбутнього наразі не перебуває в його руках.

"Я сподіваюся залишитися в Ювентусі. Але всі ці питання я залишаю в руках мого агента. Я почуваюся добре, я дуже щасливий із Лучано Спаллетті. Він чудовий тренер, і між нами є дуже гарне взаєморозуміння", — цитує слова Маккенні журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Вестон Маккенні провів за Ювентус 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.