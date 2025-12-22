Команда Маноло Гонсало поступалася супернику протягом гри, проте змогла перевернути хід зустрічі на свою користь.
Атлетік Більбао — Еспаньйол 1:2
Голи: Беренгер, 38 - Ромеро, 44, Мілья, 52
Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Гомес, 76), Паредес, Лекуе, Бойро (Аресо, 76) — Руїс де Галаррета (Рего, 57), Хаурегісар — Беренгер, Сансет, Вільямс (Наварро, 79) (Гурусета, 57) — Вільямс (Наварро, 79) (Гурусета, 57)
Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро (Рідель, 84) — Лосано (Гарсія, 72), Гонсалес, Еспосіто (Салінас, 83) — Долан (Санчес, 83), Фернандес, Мілья (Каррерас, 57)
Попередження: де Галаррета, Вільямс, Горосабель, Рего — Гонсалес, Рідель