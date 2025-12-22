Франція

Бразилець вирушає до Франції.

Нападник мадридського Реала Ендрік найближчим часом стане гравцем французького Ліону. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мова йде про оренду без права викупу до кінця поточного сезону. «Ткачі» виплатять «вершковим» один мільйон євро і візьмуть на себе 50% зобов'язань із зарплати бразильця. Контракт буде підписано у найближчі два дні.

Очікується, що Ендрік прибуде в Ліон до відновлення тренувань – 29 грудня. Проте офіційно трансфер відбудеться лише після відкриття трансферного вікна 1 січня, у зв'язку з чим Ендрік не зможе зіграти проти Монако у першому матчі після зимової паузи, якщо Професійна футбольна ліга не зробить виняток. Зазначається, що Ліон працює над вирішенням цієї проблеми.

Цього сезону Ендрік відіграв за Реал три матчі.