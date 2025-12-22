Англія

Ларсен може стати заміною Фюллькругу.

Вест Гем виявляє інтерес до можливого підписання норвезького нападника Вулвергемптона Йоргена Странда Ларсена під час січневого трансферного вікна. Про це повідомляє The Athletic.

Клуб зі східного Лондона прагне підсилити лінію атаки, особливо на тлі переговорів щодо можливого переходу нападника Нікласа Фюллькруга до Мілана на правах оренди. Інтерес Вест Гема до Странда Ларсена стосується повноцінного трансферу, однак перемовини перебувають на ранній стадії, а сам футболіст має й інших претендентів.

Минулого літа Вулвергемптон відхилив пропозиції від Ньюкасл Юнайтед щодо норвезького форварда, після чого клуб підписав із гравцем новий контракт. Угода Странда Ларсена чинна до червня 2030 року з можливістю продовження ще на 12 місяців.

Втім, поточний сезон складається складно як для самого нападника, так і для команди. Странд Ларсен забив лише один гол у 15 матчах Прем’єр-ліги, а Вулвергемптон наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці. Ще два м’ячі 25-річний норвежець записав на свій рахунок у матчі Кубка Англії проти Вест Гема, в якому його команда здобула перемогу. При цьому і самі молотобійці перебувають у зоні вильоту з елітного дивізіону — 18-е місце.