У фінальній грі команда Антоніо Конте в Ер-Ріяді здолала чинного володаря Кубка країни, Болонью.
Наполі — Болонья, Getty Images
22 грудня 2025, 22:56
Наполі — Болонья 2:0
Голи: Нерес, 39, 57
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо Ррахмані, Жезус (Буонджорно, 84) — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 68) — Нерес (Маццоккі, 78), Ельмас (Ланг, 68) — Гойлунн.
Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Фергюсон (Даллінга, 69), Побега — Орсоліні (Домінгес, 80), Одгор (Моро, 46), Камб’ягі (Роу, 69) — Кастро (Іммобіле, 80).
Попередження: Політано — Геггем, Камб'ягі, Гольм