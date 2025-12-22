Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Наполі — Болонья 2:0
Голи: Нерес, 39, 57

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо Ррахмані, Жезус (Буонджорно, 84) — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Гутьєррес, 68) — Нерес (Маццоккі, 78), Ельмас (Ланг, 68) — Гойлунн.

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Фергюсон (Даллінга, 69), Побега — Орсоліні (Домінгес, 80), Одгор (Моро, 46), Камб’ягі (Роу, 69) — Кастро (Іммобіле, 80).

Попередження: Політано — Геггем, Камб'ягі, Гольм