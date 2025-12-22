Англія

Швед не на одному рівні з норвежцем.

Колишній нападник збірної Англії та Барселони Гарі Лінекер порівняв нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда та форварда Арсеналу Віктора Дьокереша.



«Голанд вже забив 19 голів у АПЛ і кілька разів відзначився за Норвегію у відбіркових матчах чемпіонату світу. Це неймовірно, що він робить. Він може стати вирішальним фактором у протистоянні Манчестер Сіті та Арсеналу цього сезону.

Я не хочу здатися грубим, але дивлюся я на Віктора Дьокереша, і він не в одній лізі з Ерлінгом Голандом. Після нещодавньої травми він забив лише з пенальті», – сказав Лінекер.

Цього сезону Віктор Дьокереш відібрав за Арсенал 20 матчів та забив сім голів.