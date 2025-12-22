Англія

У полі зору манкуніанців опинилися Тіно Лівраменто та Натаніель Браун.

Манчестер Юнайтед планує підсилити позицію лівого захисника під час зимового трансферного вікна.

За інформацією CaughtOffside, клуб не повністю задоволений виступами Патріка Доргу, який приєднався до команди у лютому 2025 року та наразі переживає складний період у Манчестері. У зв’язку з цим керівництво червоних дияволів розглядає варіанти для посилення цієї позиції.

Серед потенційних кандидатів називаються захисник Айнтрахта Натаніель Браун та футболіст Ньюкасла Тіно Лівраменто. Водночас зазначається, що конкуренція за обох гравців буде серйозною: фаворитом у боротьбі за 22-річного Брауна вважається Арсенал, тоді як 23-річного Лівраменто активно відстежує Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Патрік Доргу зіграв 17 матчів на клубному рівні, віддав два результативні паси та отримав чотири жовті картки.