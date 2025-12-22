Англія

Португалець оптимістично налаштований.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо прогресу команди на тлі поразки від Астон Вілли (1:2). Його слова наводить офіційний сайт «червоних дияволів».

«В останніх матчах ми додали у якості гри. У нас є багато проблем, які потрібно вирішувати, але з урахуванням усіх труднощів, з якими ми стикаємося останнім часом, вважаю, що ми зробили дуже хорошу роботу.

Як і в інших матчах — навіть коли ми перемагаємо — я завжди говорю: не варто зациклюватися лише на результаті. Це, звичайно, боляче, але треба концентруватися на грі, а гра була хорошою з нашого боку. Нам потрібно продовжувати так само і перенести це на наступний матч», — сказав Аморім.

Зазначимо, що МЮ здобув лише дві перемоги в останніх восьми матчах.