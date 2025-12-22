Англія

Величезна втрата для Аморіма.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отримав травму у матчі 17 туру АПЛ з Астон Віллою (1:2).

За інформацією видання The Telegraph, лідер манкуніанської команди отримав пошкодження мʼяких тканин. Через це він може пропустити мінімум один місяць.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за Манчестер Юнайтед 18 матчів, забив пʼять голів та віддав сім результативних передач.

Свій наступний матч МЮ проведе з Ньюкасл Юнайтед 26 грудня, о 22:00 за київським часом.