Англія

Шведський нападник залишив поле після голу у матчі проти Тоттенхема.

Форвард Ліверпуля та збірної Швеції Александер Ісак отримав жахливу травму в матчі чемпіонату АПЛ проти Тоттенхема і пропустить кілька місяців.

26 грудня швед вийшов на заміну у другому таймі, забив гол і через пошкодження змушений був залишити поле. Медики відразу вивели Ісака для обстеження. За інформацією Sky Sports та The Athletic, у нападника ймовірно зламана нога, що ставить під сумнів його участь у матчах Ліверпуля та збірної Швеції в найближчі місяці.

Alexander Isak’s suspected leg break could keep him out for months.



So what now for Liverpool?



📝 @adjones_journo https://t.co/1rifS4oXGd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 22, 2025

Ця травма також cильно вдарить по збірній Швеції, яка 26 березня 2026 року проведе півфінал плейоф кваліфікації ЧС проти збірної України. Ісак є одним із ключових гравців команди: у поточному сезоні за національну команду він забив 16 голів і віддав 7 результативних передач, а за Ліверпуль – 3 голи та 1 асист у 16 матчах АПЛ.

За словами журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, точний термін відновлення залежатиме від результатів поглибленого медобстеження, але прогнозований період від 2 місяців до 9+ місяців залежно від серйозності травми.