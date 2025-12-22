Шведський нападник залишив поле після голу у матчі проти Тоттенхема.
Александер Ісак, getty images
22 грудня 2025, 15:55
Форвард Ліверпуля та збірної Швеції Александер Ісак отримав жахливу травму в матчі чемпіонату АПЛ проти Тоттенхема і пропустить кілька місяців.
26 грудня швед вийшов на заміну у другому таймі, забив гол і через пошкодження змушений був залишити поле. Медики відразу вивели Ісака для обстеження. За інформацією Sky Sports та The Athletic, у нападника ймовірно зламана нога, що ставить під сумнів його участь у матчах Ліверпуля та збірної Швеції в найближчі місяці.
Ця травма також cильно вдарить по збірній Швеції, яка 26 березня 2026 року проведе півфінал плейоф кваліфікації ЧС проти збірної України. Ісак є одним із ключових гравців команди: у поточному сезоні за національну команду він забив 16 голів і віддав 7 результативних передач, а за Ліверпуль – 3 голи та 1 асист у 16 матчах АПЛ.
За словами журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, точний термін відновлення залежатиме від результатів поглибленого медобстеження, але прогнозований період від 2 місяців до 9+ місяців залежно від серйозності травми.