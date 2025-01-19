Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта підтвердив, що французький нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані стане гравцем "б'янконері". Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Коло Муані стане новим гравцем Ювентуса, все добре. Ми чекаємо офіційних документів, і тоді він буде готовий грати. Я дуже радий", — заявив Мотта.

Раніше повідомлялося, що за умовами домовленості між ПСЖ і Ювентусом, це буде оренда до кінця сезону без права викупу, проте, якщо гравець зможе себе проявити, то туринці розглянуть його повноцінний викуп.

Цього сезону Рандаль Коло-Муані провів 14 матчів (453 хвилини), у яких забив два м'ячі та віддав один асист.