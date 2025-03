Головний тренер Арсеналу Мікель Артета завчасно залишив зону флешінтерв'ю після матчу з Манчестер Юнайтед (1:1), який відбувся в рамках 28 туру АПЛ.

Після зустрічі на традиційному флеші у Артети запитали про відсутність трансферу нападника під час зимового ТВ. Іспанець відповів, що "річ не в цьому".

Наступним питанням було про участь Арсеналу в чемпіонських перегонах, попри відставання від Ліверпуля на 15 очок. Іспанець неохоче відповів: "Ні, дякую" і достроково залишив зону флешінтерв'ю.

🚨 Mikel Arteta didn’t want to reply on the title race when asked about points gap with Liverpool: “Thank you”. pic.twitter.com/gjqo6XV9nA