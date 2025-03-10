Іспанця роздратувало питання журналіста.
Артета, gettyimages
10 березня 2025, 09:43
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета завчасно залишив зону флешінтерв'ю після матчу з Манчестер Юнайтед (1:1), який відбувся в рамках 28 туру АПЛ.
Після зустрічі на традиційному флеші у Артети запитали про відсутність трансферу нападника під час зимового ТВ. Іспанець відповів, що "річ не в цьому".
Наступним питанням було про участь Арсеналу в чемпіонських перегонах, попри відставання від Ліверпуля на 15 очок. Іспанець неохоче відповів: "Ні, дякую" і достроково залишив зону флешінтерв'ю.
Нагадаємо, Артета став четвертим іспанським тренером із 200+ матчами в АПЛ.