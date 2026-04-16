Лондонський клуб шукає підсилення в центр поля на тлі можливого відходу Енцо Фернандеса.

Челсі визначився з одним із головних трансферних пріоритетів на найближче літнє вікно. У фокусі лондонців опинився півзахисник Крістал Пелас Адам Вортон, який розглядається як ключове підсилення середньої лінії.

Інтерес до 21-річного футболіста також пов’язаний із потенційним відходом Енцо Фернандеса, яким цікавиться Реал. У клубі хочуть заздалегідь підготувати заміну на випадок трансферу аргентинця.

Водночас Челсі доведеться балансувати склад і фінанси — після активних витрат у попередні трансферні кампанії клуб змушений розглядати варіанти продажів гравців.

Альтернативним кандидатом для підсилення центру поля вважається хавбек Ноттінгема Еліот Андерсон.

Раніше стало відомо, що Челсі підтримує Росеньйора попри тиск результатів.