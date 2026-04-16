Англія

Атакувальний півзахисник відкритий до трансферу попри довгостроковий контракт із клубом.

Ентоні Гордон може залишити Ньюкасл Юнайтед під час найближчого літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

Футболіст поки не робив офіційних заяв керівництву клубу, однак у внутрішніх колах вважають, що він серйозно розглядає варіант зміни команди. У Ньюкаслі знають про інтерес до 25-річного англійця з боку низки топ-клубів Європи та АПЛ.

Серед потенційних претендентів називаються Баварія, Арсенал та Ліверпуль.

У поточному сезоні Прем’єр-ліги Гордон провів 26 матчів, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. У Лізі чемпіонів на його рахунку 12 матчів, 10 голів і 2 асисти.

Контракт гравця з Ньюкаслом чинний до літа 2030 року.