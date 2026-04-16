Атакувальний півзахисник відкритий до трансферу попри довгостроковий контракт із клубом.
Ентоні Гордон, Getty Images
16 квітня 2026, 13:55
Ентоні Гордон може залишити Ньюкасл Юнайтед під час найближчого літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.
Футболіст поки не робив офіційних заяв керівництву клубу, однак у внутрішніх колах вважають, що він серйозно розглядає варіант зміни команди. У Ньюкаслі знають про інтерес до 25-річного англійця з боку низки топ-клубів Європи та АПЛ.
Серед потенційних претендентів називаються Баварія, Арсенал та Ліверпуль.
У поточному сезоні Прем’єр-ліги Гордон провів 26 матчів, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. У Лізі чемпіонів на його рахунку 12 матчів, 10 голів і 2 асисти.
Контракт гравця з Ньюкаслом чинний до літа 2030 року.