Англія

Форвард Челсі Джессі Деррі може змінити клубну прописку вже цього літа. На футболіста претендує Ковентрі, який практично гарантував собі місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Команді, яку очолює Френк Лемпард, достатньо набрати лише одне очко у чотирьох турах Чемпіоншипу, що залишилися, аби забезпечити собі підвищення у класі.

Молодий нападник, який захищає кольори збірної Англії U-19, розпочав свою кар'єру в академії Крістал Пелес. Його успіхи привернули увагу Челсі, який у 2025 році підписав із ним контракт терміном на чотири роки. Ковентрі розглядає варіант із орендою гравця, щоб підсилити лінію атаки перед стартом у Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що трансферні плани Челсі залежать від потрапляння до Ліги чемпіонів.