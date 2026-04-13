Англія

У клубі обрали стабільність замість кадрових змін.

Челсі ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера Ліам Роcеньйора, попри складну ситуацію в боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Як повідомляє The Athletic, керівництво клубу не планує звільняти фахівця навіть у разі, якщо команда не зможе завершити сезон у топ-5 АПЛ. У клубі продовжують вважати Росеньйора частиною довгострокового проєкту.

Тренер очолює Челсі лише три місяці, однак результати останнього відрізка викликають занепокоєння — команда виграла лише один із останніх шести матчів у всіх турнірах. Водночас у клубі наголошують на необхідності стабільності, а не чергових кадрових змін.

На даний момент "сині" відстають від п’ятого місця на чотири очки, а також мають мінімальний запас над командами середини таблиці, що зберігає ризик втрати єврокубкових позицій.

Попри це, Росеньйор уже бере участь у плануванні літньої трансферної кампанії, що свідчить про довіру керівництва до тренера та його проєкту в довгостроковій перспективі.

Додатковим викликом для лондонців залишається боротьба за трофеї: команда продовжує виступи в Кубку Англії, де може поборотися за перший титул із 2018 року.