Через важку травму Юго Екітіке мерсисайдці шукають підсилення в атакувальну лінію, розглядаючи кандидатури гравців Евертона та Ньюкасла.

Після серйозного пошкодження Юго Екітіке керівництво Ліверпуля планує підсилити лінію нападу. Цю інформацію оприлюднив ресурс TEAMtalk.

Згідно з повідомленнями джерела, наразі у шортлісті мерсисайдців присутні Іліман Ндіає з Евертона, а також Ентоні Гордон, який прагне залишити Ньюкасл. Коригування трансферних планів "червоних" зумовлене тим, що Екітіке через розрив ахілла вже не з'явиться на полі у 2026 році.

У поточному сезоні-2025/26 Гордон провів 46 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та оформив п'ять асистів. На рахунку Ндіає 28 виходів на поле, шість забитих м'ячів та три результативні передачі.

Примітно, що інтерес до Ндіає з'явився напередодні мерсисайдського дербі: вже цієї неділі, 19 квітня, о 16:00 Ліверпуль зіграє проти Евертона.