Нападник Ліверпуля зазнав серйозної травми у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, що виключило його участь у майбутньому чемпіонаті світу-2026.

Форвард Ліверпуля Юго Екітіке отримав важке пошкодження в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Гравець був замінений на Мохамеда Салаха ще під час першого тайму.

Як інформує L’Equipe, у 23-річного французького нападника діагностували розрив ахілла. На відновлення футболісту знадобиться близько дев'яти місяців. Таким чином, Екітіке пропустить майбутній чемпіонат світу-2026.

У поточній ігровій кампанії-2025/26 форвард встиг узяти участь у 45 поєдинках, у яких відзначився 17 забитими м'ячами. Нагадаємо, "червоні" придбали Екітіке у німецького Айнтрахта влітку 2025 року за 95 млн євро.

Ця втрата стала черговим ударом для мерсисайдців у сезоні, який команда завершує без трофеїв.