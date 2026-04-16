Англія

Нападник Ліверпуля пропустить залишок сезону та ЧС-2026.

Ліверпуль офіційно повідомив про серйозну травму нападника Уго Екітіке, який зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:2).

Форвард був змушений залишити поле ще в першому таймі після невдалого епізоду на газоні. Подальше медичне обстеження підтвердило розрив ахіллового сухожилля.

У клубі зазначили, що гравець пропустить решту сезону, а також не зможе допомогти збірній Франції на літньому чемпіонаті світу.

Ліверпуль пообіцяв надати футболісту повну підтримку під час відновлення, а додаткові медичні оновлення будуть оприлюднені згодом.

У поточній ігровій кампанії-2025/26 форвард встиг узяти участь у 45 поєдинках, у яких відзначився 17 забитими м'ячами. Нагадаємо, "червоні" придбали Екітіке у німецького Айнтрахта влітку 2025 року за 95 млн євро.

Ця втрата стала черговим ударом для мерсисайдців у сезоні, який команда завершує без трофеїв.