Ексхавбек збірної Англії одразу після завершення ігрової кар’єри очолив Арабіан Фалконс.

Колишній півзахисник збірної Англії Джонджо Шелві оголосив про завершення ігрової кар’єри та одразу розпочав тренерський шлях. Про це повідомляє пресслужба Ньюкасл Юнайтед.

Після завершення кар’єри футболіста Шелві очолив Арабіан Фалконс, який виступає у третьому дивізіоні чемпіонату ОАЕ. Саме за цей клуб він виступав із вересня 2025 року.

Jonjo Shelvey has retired from playing to become manager of third-tier UAE side Arabian Falcons FC 😮



Former Crystal Palace midfielder Jason Puncheon is also the club's co-owner ⚽ pic.twitter.com/rKzepBpkj6 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 14, 2026

"Моя амбіція — піднятися на саму вершину тренерської роботи, і це ідеальний проєкт, щоб довести себе та те, на що я здатен", — заявив Шелві.

Протягом ігрової кар’єри англієць виступав за Чарльтон Атлетік, Ліверпуль, Свонсі Сіті, Ньюкасл Юнайтед, Ноттінгем Форест, Бернлі, а також турецькі клуби Чайкур Різеспор та Еюпспор.

У 2012 році Шелві дебютував за збірну Англії, за яку провів шість матчів.