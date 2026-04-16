Головний тренер Болоньї потрапив до сфери інтересів неаполітанського клубу, який розглядає 48-річного фахівця як потенційного наступника.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно потрапив на радари інших команд. За даними інсайдера Ніколо Скіри, інтерес до 48-річного фахівця виявляє Наполі. Неаполітанський клуб стежить за успіхами наставника вже кілька років.

Крім того, інші команди, зокрема Борнмут та Мілан, також цікавляться Італьяно, контракт якого з Болоньєю розрахований до літа 2027 року.

Вінченцо Італьяно очолив "червоно-синіх" у 2024 році. Минулого сезону команда під його керівництвом здобула Кубок Італії. У нинішній кампанії-2025/26 Болонья посідає восьму сходинку в турнірній таблиці Серії А, набравши 48 очок за 32 тури.

Раніше повідомлялося, що Конте проведе переговори стосовно збірної Італії після сезону.