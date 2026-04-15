Англія

Захисник Манчестер Юнайтед покараний за поведінку після вилучення в грі з Борнмутом.

Манчестер Юнайтед залишиться без захисника Гаррі Магвайра у матчі 33-го туру АПЛ проти Челсі через додаткову дискваліфікацію. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в поєдинку 31-го туру проти Борнмут (2:2), коли на 78-й хвилині Магвайр отримав червону картку за фол останньої надії та був вилучений з поля.

Після матчу Футбольна асоціація Англії висунула гравцеві звинувачення у неналежній поведінці щодо четвертого арбітра. Захисник, залишаючи поле, емоційно висловився на адресу суддівської бригади, що стало підставою для дисциплінарного покарання.

У підсумку гравця дискваліфікували ще на один матч та оштрафували на 30 тисяч фунтів стерлінгів. У заяві ФА зазначається, що футболіст використовував образливі та принизливі висловлювання щодо офіційних осіб матчу.

Сам Магвайр заперечував частину висловлювань, однак визнав, що його поведінка була недоречною та перепросив за емоції.

Нагадаємо, напередодні захисник підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед, який діятиме до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.